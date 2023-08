Atalanta | tentativo per De Ketelaere

I dettagli Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli sarebbe ancora sulle tracce di Teun Koopmeiners dell'per rinforzare il proprio reparto di ......sarebbe in questo momento più concentrato sulla difesa dato che sarebbe stato fatto un... Il primo avrebbe una valutazione di circa 20 milioni con l'che potrebbe cederlo soprattutto ...L'Inter valuta 20 - 25 milioni l'ex terzino dell'. In caso di addio di Gosens, il club ... il direttore sportivo Giuseppe Marotta avrebbe effettuato unper Paulo Dybala che prima del ...

Napoli, nuovo tentativo per Koopmeiners Calcio News 24

Il club bergamasco potrebbe tornare alla carica per il trequartista belga ma la trattativa resta piuttosto difficile. L’Atalanta è sul punto di vendere Rasmus Hojlund al Manchester United per una cifr ..."Il bluff di Lukaku". Questa l'apertura odierna del Corriere dello Sport. L'attaccante si schermisce con i tifosi e conferma la trattativa. «Juve Non credo». Ma ...