Astana-Dinamo Zagabria Champions League | 02-08-2023 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 1 agosto 2023) Per lala gara di ritorno contro l’è una pura formalità e si può iniziare a pensare al prossimo turno dei preliminari divisto che i croati dopo 43? dell’andata erano già avanti di tre gol grazie alla rete di Spikic e alla doppietta di Ivanusevic che poi ha fissato InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ljubljana (SLO) - Ludogorets (BUL) 20.30 - Slovan Bratislava (SVK) - Zrinjski (BIH) Mercoledì 2 agosto 16.00 - FC(KAZ) -Zagabria (CRO) 18.00 - Qarabag (KAZ) - Rakow (POL) 19.00 - Genk ......30, Panathinaikos - Dnipro - 1 Ore 20:00, Olimpija Ljubljana - Ludogorets Ore 20:00, BATE - Aris Limassol Ore 20:30, Slovan Bratislava - Zrinjski Ritorno Ore 16:00,Zagabria Ore 18:00,...... 32' Falk Jensen ZRINJSKI MOSTAR - SLOVAN BRATISLAVA 0 - 1 53' ZuberuZAGABRIA -4 - 0 35' Spikic, 41', 43 e 56' Ivanusec I risultati (percoso Piazzate) DNIPR0 - 1 - PANATHINAIKOS 1 ...

Formazioni Astana-Dinamo Zagabria | Pronostici e quote | 02-08-2023 Infobetting

Priorità Champions League per la Dinamo Zagabria, che non vuole vendere Josip Sutalo a tutti i costi: la Fiorentina di Italiano resta in attesa ...Definita la cessione di Igor al Brighton, la Fiorentina è ora sul mercato alla ricerca del sostituto del centrale brasiliano ...