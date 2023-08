Assunzioni docenti call veloce 2023 | ecco quali posti sono stati assegnati su provincia e AVVISI scelta sede GUIDA

(Di martedì 1 agosto 2023) Gli Uffici scolastici iniziano a pubblicare gli elenchi degli aspirantiche hanno presentato domanda per partecipare alla procedura di immissione in ruolo per l'anno scolastico/24 per chiamata, ovvero, l'individuazione sue gliper ladella. Pochissimi i giorni a disposizione. L'articolo .

Gli Uffici scolastici iniziano a pubblicare gli elenchi degli aspirantiche hanno presentato domanda per partecipare alla procedura di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2023/24 per chiamata, ovvero call veloce. Gli elenchi degli aspiranti vengono ...Leterranno conto delle quote di riserva, in conformitĂ con la legge n. 68/1999 e D.lgs n. 66/2010. Iassunti a tempo indeterminato riceveranno una sede provvisoria, condizionata ...... ordinario e straordinario, siano gestite con lo stesso sistema INR utilizzato per idi altre discipline che i posti eventualmente non utilizzati dagli UUSSRR per lepreviste dal "...

Scorrono le graduatorie del 2004. Organizzate tra Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado ...Si è svolta al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’importante riunione con i sindacati rappresentativi della Scuola. All’ordine del giorno: il quarto scorrimento della Graduatoria di Merito del ...