Assegno unico di agosto | ecco quando arrivano i pagamenti e gli importi | il calendario Inps completo

Anche perché adesso si scopre che quelle stesse 160 mila famiglie "esodate" del Rdc rischiano di ritrovarsi prive anche dell'per i figli. Una tagliola che, viene stimato, interesserà a ...Chi si vedrà ritirato il reddito di cittadinanza , a certe condizioni, si troverà anche senza l'per i figli. E dovrà fare una nuova istanza per continuare a percepire il sussidio. Le 160 mila famiglie che hanno ricevuto l'sms con cui l'Inps comunicava la cessazione del servizio e ...L'di inclusione è compatibile con l 'per i figli. Ma chi lo vuole dovrà adesso presentare richiesta.

Reddito, nuova beffa: per un errore del governo a rischio l’assegno unico la Repubblica

Dal 1 settembre al via il Supporto alla formazione e al lavoro per gli ex beneficiari occupabili, dal 1 gennaio 2024 debutta l’Assegno di inclusione ...Con luglio finisce il pagamento del sussidio e qualcuno ha già ricevuto l’sms inviato dall’Inps per comunicare la sospensione dell’erogazione ...