Assegno unico 2023 | ecco il calendario dei pagamenti con tutte le date da luglio a dicembre

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 1 agosto 2023) Inps e Banca d’Italia hanno concordato ledeida, per agevolare le famiglie che percepiscono l’e Universale per i figli a carico e rispondere alle esigenze di certezza dei tempi di erogazione. Nel dettaglio, si legge in una nota Inps, in favore dei beneficiari della prestazione già nei mesi precedenti oppure nei casi in cui la rata della prestazione...