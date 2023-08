Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2023 | entro il 4 agosto gli esiti | ecco ordine dei movimenti Ultimi neoassunti da GPS e concorso straordinario bis

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 1 agosto 2023): esaminati i reclami e apportate le eventuali rettifiche, gli Uffici Scolastici sono pronti ad attribuire le cattedre per l'anno scolastico/24. Presa di servizio fissata al 1° settembre nella sede assegnata o comunque nel primo giorno utile in caso di differimento per i motivi previsti dalla normativa. L'articolo .