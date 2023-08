Assalto a Capitol Hill | Trump | «Sarò incriminato oggi per i fatti del 6 gennaio»

(Di martedì 1 agosto 2023) «per il 6». Ne è certo Donaldche su Truth ha affermato di «aver sentito che il pazzo Jack Smith (procuratore, ndr), per interferire nelle elezioni, emetterà a breve un’altra falsa incriminazione nei miei confronti», intorno alle 17 locali, ore 23 italiane. Pochi giorni fa, gli avvocati del Tycoon, Todd Blanche e John Lauro – che lo assistono nell’ambito dell’indagine sul tentativo di rovesciare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 – hanno avuto un colloquio con i pubblici ministeri del dipartimento di Giustizia proprio nella speranza «di ritardare una possibile incriminazione» relativa all’al Congresso del 6, che sarebbe «inopportuna – secondo i legali – a un mese dal primo dibattito dei candidati ...

...presidenziali del 2020 - hanno avuto un colloquio con i pubblici ministeri del dipartimento di Giustizia proprio nella speranza "di ritardare una possibile incriminazione" relativa all'al ...... quella sui documenti segreti della Casa Bianca che il magnate si portò nella sua residenza di Mar - a - Lago, in Florida, quando lasciò la presidenza; e quella sull 'Hill per la ...Leggi anche Donald Trump indagato per l'Hill: 'Vogliono eliminare l'avversario numero uno, il procuratore è un folle' 'Ognuno di questi complotti - che si basavano sulla diffusa ...

Assalto a Capitol Hill, Donald Trump è stato incriminato dal Grand ... Open

Quattro capi d’imputazione tra cui cospirazione ai danni degli Stati Uniti. Il gran giurì federale ha ritenuto valide le prove raccolte finora nei confronti del tycoon, accusato di aver tentato di sov ...Donald Trump è stato incriminato per la terza volta. Dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e le carte segrete a Mar-a-Lago, l'ex presidente è ...