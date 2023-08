Ascolti tv | ‘Temptation Island’ chiude col botto

(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) – La decima edizione di 'Temptation Island'col. L'ultima puntata, trasmessa ieri da Canale 5 ha infatti ottenuto 3.559.000 spettatori con il 28.1% di share, risultando ancora una volta il programma più visto della prima serata di lunedì. Al secondo posto 'Il Giovane Montalbano' su Rai1, con 2.712.000 spettatori e il 17.4% di share. Al terzo posto, la replica di 'Report' su Rai3, con 856.000 spettatori e il 5.3% d share. A seguire, tra gli altridi prime time: 'Nico' su Rete4 (662.000 spettatori, share 4.4%), la replica di 'Le Iene Presentano: Inside' su Italia 1 (607.000 spettatori, share 4.7%), 'Che Todd Ci Aiuti' su Rai2 (459.000 spettatori, share 3.1%), 'Only Fun – Comico Show' sul Nove (452.000 spettatori, share 2.9%), 'Il Giovane Hitler' su La7 (338.000 spettatori, share 2.7%), 'Gomorra – La ...

