Ascolti TV | Lunedì 31 Luglio 2023 Temptation saluta in bellezza 28 1% – 3 | 55 mln | si difende Il Giovane Montalbano 17 4% – 2 | 71 mln Terra Amara vola al 25% 2 | 6 mln | La Promessa 24 2% 2 | 1 mln

...4%) nella prima parte e 168.000 (1,1%) nella seconda; Nove: Only Fun Comico Show ha catturato 452.000 spettatori (2,9%)tv31 luglio 2023: preserale e access prime time Rai Uno: ...eccezionali ed impressionanti se si pensa che siamo ormai ad agosto. Filippo Bisciglia non ... Dati questi che hanno permesso all'ammiraglia Mediaset di vincere tutte le serate delfino ...La Rai cede.31 luglio la tv di Stato domina il preserale e l' access prime time, ma non la prima serata. ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 31 luglio: domina l'ultima ...

Ascolti TV | Lunedì 31 Luglio 2023. Temptation saluta in bellezza (28.1% – 3,55 mln), si difende Il Giovane Mo DavideMaggio.it