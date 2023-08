Ascolti TV | Lunedì 31 Luglio 2023 Temptation chiude in bellezza 28 1% – 3 | 55 mln | si difende Il Giovane Montalbano 17 4% – 2 | 71 mln

(Di martedì 1 agosto 2023)Island Nella serata di ieri,31, su Rai1 la fiction Ilha appassionato 2.712.000 spettatori pari al 17.4%. Su Canale 5 – dalle 21.40 alle 0.41 – l’ultima puntata diIsland ha raccolto davanti al video 3.559.000 spettatori pari al 28.1% di share. Su Rai2 Che Todd Ci Aiuti ha interessato 459.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia1 la replica de Le Iene Presentano Inside ha intrattenuto 607.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Report in replica ha raccolto davanti al video 856.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rete4 Nico totalizza un a.m. di 662.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 il film IlHitler ha registrato 338.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su ...

