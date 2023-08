Ascolti tv | i dati di lunedì 31 luglio

(Di martedì 1 agosto 2023) BeneTemptation Island Nella serata di ieri,312023, su Rai Uno la fiction Il Giovane Montalbano ha accolto 2.712.000 spettatori pari al 17.4%. Su Canale 5 – dalle 21.40 alle 0.41 – l’ultima puntata della decima edizione di Temptation Island ha ottenuto 3.559.000 spettatori pari al 28.1% di share. Leggi anche: Temptation Island, falò per due coppie: la decisione finale. L’accaduto Su Rai2 Che Todd Ci Aiuti conquista 459.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia1 la replica de Le Iene Presentano Inside si ferma a 607.000 spettatori con il 4.7% (anteprima: 611.000 – 3.7%). Su Rai3 Report in replica ha raccolto davanti al video 856.000 spettatori pari ad uno share del 5.3% (presentazione di 6 minuti: 758.000 – 4.6%). Su Rete4 Nico totalizza un a.m. di 662.000 spettatori con il 4.4% di share. L'articolo proviene da 361 Magazine.

eccezionali ed impressionanti se si pensa che siamo ormai ad agosto. Filippo Bisciglia non ...questi che hanno permesso all'ammiraglia Mediaset di vincere tutte le serate del lunedì fino ...... Temptation Island è tornato in prima serata per tenere compagnia al pubblico e iauditel ... che hanno seguito le puntate facendo registrarerecord: " Voi che siete la gioia più immensa ...DayTime Pomeriggio, idel 31 luglio 2023 RAI 1 Don Matteo : 0.000.000 spettatori con 0.00 % Sei Sorelle : 0.000.000 spettatori con 0.00 % . Estate in diretta : 0.000.000 spettatori con ...

Ascolti tv, lunedì 31 luglio 2023: Il giovane Montalbano (17.4%), Temptation Island (28.1%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Il format vince con picchi di share oltre il 20%. Boom di ascolti per il primo episodio di “Azzurro...storie di mare”, che riparte vincendo con il 19,64% ...“Flussi turistici nella città di Viterbo, facciamo chiarezza. In queste ore abbiamo letto sulla stampa alcuni dati non corrispondenti a quelli ufficiali. Numeri alla mano, ecco le rilevazioni sulla si ...