Arriva il ciclone Circe | un agosto autunnale

(Di martedì 1 agosto 2023) Altra settimana estiva ed altri cambi repentini di meteo. Dal caldo infernale di luglio passeremo ad estatea causa del. Quest’ultimo arriverà direttamente dalla Scozia, passando per la Francia fino ad approdare sulle regioni alpine. Anche se le temperature diminuiranno e il clima si farà più piacevole, non sono buone notizie per L'articolo proviene da Il Difforme.

'Dopo una fase piuttosto calda, tanto che domani raggiungeremo di nuovo un picco, un'ultima fiammata di Caronte,un ribaltone improvviso con Circe,che entrerà giovedì al nord, ...Dopo un inizio di agosto nella morsa del caldo, il meteo in Italia sta per cambiare con l'arrivo di Circe che trasformerà l'estate in autunno. Il, che scenderà rapidamente dalla Scozia verso Sud, attraverso la Francia e le regioni alpine, porterà subito tanta aria fresca ma anche instabilità sul nostro Paese. Avremo piogge a tratti ...Circe passerà venerdì sul nostro Paese, in particolare sul Nord Italia. "Sarà undi forte intensità e veloce, porterà temporali anche violenti, forti venti e un calo delle temperature anche di 8 - 10 gradi", ha spiegato Antonio Sanò de ilMeteo.it al Corriere della Sera . ...

