Arrestato incensurato per droga a Vico Equense

(Di martedì 1 agosto 2023)un 25enneper. Aveva con se 11 dosi di cocaina. Nella sua abitazione un bilancino di precisione Questa notte ai carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Sorrento hannoper detenzione dia fini di spaccio un 25ennedi Meta di Sorrento. I militari lo hanno fermato all’una di notte circa sulla statale 145 in località Seiano. L’uomo era a bordo della sua Smart in compagnia di una 22enne di Piano di Sorrento. i carabinieri hanno notato anche un comportamento notevolmente su di giri, tanto da insospettirli e da far scaturire un controllo più approfondito. È scattata così una perquisizione, all’esito della quale hanno trovato il 25enne con 11 dosi di cocaina e la somma ...