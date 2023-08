Arrampicata sportiva | Mondiali Berna 2023 | azzurri subito fuori nelle qualificazioni del boulder

(Di martedì 1 agosto 2023) Hanno preso il via idi, di scena a, in Svizzera. Purtroppo la prima giornata non ha sorriso agli italiani, che non si sono qualificati per le finali nelmaschile. Il migliore è stato Gabriele Moroni, 37° (1t4z 1 16). Più indietro Marcello Bombardi, 45° (1t3z 1 11), Filip Schenk, 49° (1t4z 2 6), Stefano Ghisolfi 61° (1t2z 2 4) e Giorgio Tomatis 79° (1t1z 2 2). In vetta alla classifica troviamo invece due giapponesi: Anraku Sorato, primo (5t5z 11 10), e Yoshiyuki Ogata, secondo (5t5z 11 7). A completare il podio il francese Sam Avezou (3t5z 5 8), in grado di precedere il tedesco Yannick Flohé (5t5z 18 14). Appuntamento a domani, mercoledì 2 agosto, con lefemminili del lead. SportFace.

Il calendario completo dei Mondiali di2023 , in programma a Berna, in Svizzera, da martedì 1 a sabato 12 agosto: ecco le informazioni per vedere tutte le gare. Grande attesa per la diciottesima edizione della rassegna ...Dal primo agosto al 12 agosto sarà tempo di Mondiali dell'che si svolgeranno in quel di Berna. La rassegna iridata mette in palio 10 quote olimpiche: i migliori 2 atleti di velocità per genere e i primi 3 del format olimpico boulder&lead. Saranno ...Grandi risultati per l'istrice Ravenna che, nella classifica a squadre, ha conquistato un prestigioso podio dietro solo alla Polizia di Stato e a Milano. Nel ranking finale del circuito ...

Rock Master Special Edition 2023: mix di spettacolo, arte, musica e duelli Oltre trent’anni di ‘Generazione Bellezza’ sul Garda Trentino Ritorna la ‘Notte degli Oscar’ al Climbing Stadium con Arco Roc ...Cominciano domani i Mondiali di arrampicata sportiva a Berna. La rassegna iridata durerà in Svizzera fino al 12 agosto ed è anche un appuntamento fondamentale in vista di Parigi 2024, visto che è il p ...