Arisa incanta dopo essere finita nel mirino per le parole pro-Meloni Ancora polemiche sul trap

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 1 agosto 2023) Samuele Bersani, Sfera Ebbasta e: continua l’estate delle. I rapper litigano, gli scontri si moltiplicano, è una stagione bollente per i beniamini dei giovanissimi, Ma la vera vincitrice è. Al Tim Summer Hits sale sul palco e, con una voce che non ha eguali. Supera così, con grande professionalità, il periodo difficile che ha attraversato. Una vicenda che ha dell’incredibile, lei – tra le più grandi interpreti della musica italiana –nelsolo perché ha parlato bene di Giorgia. E questo, i kompagni che dominano il mondo dello spettacolo, non gliel’hanno perdonato. Ma quando si ha l’arte nelle vene, non c’è demonizzazione che tenga. E ora sarà difficile impedirle di salire sul palco del Festival di ...