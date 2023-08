Arcidiocesi | ufficiale festa per la Madonna che viene dal Mare

Leggi su zon

(Di martedì 1 agosto 2023) Una due giorni all’insegna della preghiera e della gioia, quella del 6 e del 7 agosto 2023, per l’di Salerno-Campagna-Acerno. Per iniziare, infatti, domenica 6 agosto, Don Salvatore Di Maggio, parroco della Chiesa SS. Salvatore e S. Andrea Apostolo in Gauro di Montecorvino Pugliano, festeggia il 50° anniversario di Ordinazione Sacerdotale. “Questa importante ricorrenza esprime la fedeltà di Don Salvatore al Ministero Sacerdotale ed è dunque un richiamo importante per tutti i sacerdoti.” ha osservato l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. Lui celebrerà la Santa Messa in occasione dell’anniversario dei 50 anni di Don Salvatore. Sarà il 6 agosto, alle ore 11, nella parrocchia di Gauro di Montecorvino. Nella stessa data, a Salerno, si celebra ladellache ...