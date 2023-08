Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in fermento per il 50° anniversario sacerdotale di Don Di Maggio

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUna due giorni all’insegna della preghiera e della gioia, quella del 6 e del 7 agosto 2023, per l’di. Per iniziare, infatti, domenica 6 agosto, Don Salvatore Di, parroco della Chiesa SS. Salvatore e S. Andrea Apostolo in Gauro di Montecorvino Pugliano, festeggia il 50°di Ordinazione. “Questa importante ricorrenza esprime la fedeltà di Don Salvatore al Ministeroed è dunque un richiamo importante per tutti i sacerdoti”, ha osservato l’Arcivescovo di, S.E. Monsignor Andrea Bellandi che celebrerà la Santa Messa in occasione dell’dei 50 anni di ...

Il 31 luglio, 128 le persone che si metteranno in viaggio con la Pastorale giovanile dell'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno. Soddisfatto per la massiccia partecipazione, l'arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno celebra la...

