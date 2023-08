APP DI MESSAGGISTICA A CONFRONTO | SCOPRI CHI VINCE TRA iMESSAGE | MESSENGER | GOOGLE CHAT | SIGNAL | TELEGRAM e WHATSAPP

Leggi su analisideirischinformatici

(Di martedì 1 agosto 2023) Cosa rende sicura un’app di? Qual è l’app dipiù sicura? Come proteggere lesul telefono e perché la crittografia da sola non è sufficiente. Vediamo insieme di fare chiarezza. Abbiamo pubblicato confronti multipli di app disicure con crittografia end-to-end, impostazioni consigliate condivise e descritto i rispettivi difetti di queste app. Il rapporto contiene consigli sia per gli utenti che per gli sviluppatori. Ma poiché non tutti leggeranno tutte le 86 pagine di testo, riassumiamo di seguito le principali conclusioni del documento. Oggetto di studio I ricercatori hanno intervistato gruppi di utenti in Louisiana negli Stati Uniti e Delhi, in India, per determinare i punti più forti e più deboli delle attuali app di. Sono state esaminate le ...