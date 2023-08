AperiMercato | il Milan con l' argento vivo addosso | le altre aspettano il saldo di fine sessione

Più che botti di mercato, la Serie A sta lanciando dei gavettoni in riva al mare. Niente di roboante sotto all'ombrellone del calciomercato nostrano, chi sta muovendo uomini e capitali, al momento, è ...Ma come Avrebbe praticamente fatto tutti gli acquisti del, prendeva pure Pasalic e c'era un'altra frotta di giocatori pronta a firmare per la Lazio , ma Sarri ha sempre idee differenti. E il ...Al flirt del, alla caccia disperata di un numero 9 da alternare al Giroud, si è aggiunto quello dell' Inter , vittima dell'ennesimo tradimento da parte di Lukaku , senza tralasciare quello ...

AperiMercato: il Milan con l'argento vivo addosso, le altre aspettano ... ilGiornale.it

In un mercato italiano che non decolla, tiene banco la questione portiere per l'Inter, mentre il Milan ricerca un attaccante e la Juve un centrocampista muscolare. Le manovre della Serie A ...Le trattative imperversano: Sarri vuole due centrocampisti e il vice Immobile, la Fiorentina deve guardarsi dall'interesse del Tottenham per Cabral, Mou spinge per Scamacca. Il punto ...