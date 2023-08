Anziano si innamora di una 40enne a Pomezia e la perseguita con telefonate e pedinamenti

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 1 agosto 2023) Mesi e mesi di tormenti. Lui, 69 anni, siperdutamente di una quarantenne, lei lo rifiuta e da quel momento parte l’incubo. I carabinieri dihanno arrestato l’uomo, gravemente indiziato del reato di atti persecutori. In particolare, il provvedimento cautelare è scaturito in seguito della denuncia-querela sporta pochi giorni prima dalla donna. Sima viene respinto Fra i due non c’era stato nessun tipo di relazione o di frequentazione. Avevano fatto conoscenza per caso in un locale. Il “corteggiamento” non aveva avuto buon esito, il 69enne era stato respinto. E – secondo l’accusa – ha poi messo in atto una serie di comportamenti persecutori come continue chiamate e. Tutto questo ha ingenerato nella donna un forte timore anche per la propria incolumità. A distanza di pochissimi ...