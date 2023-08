Anyma | dal 4 agosto in radio il nuovo singolo “Baby Doll”

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 1 agosto 2023) Dal 42023 sarà in rotazionefonica “”, ildiprodotto da Tradez disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 31 luglio. “” e? un brano leggero dalle melodie semplici ed immediate che racconta di una storia d’amore tumultuosa e, allo stesso tempo, piena di passione. Nel fare questo,, sottolinea il fatto che, nonostante le difficolta? nel mantenere saldo questo rapporto, senta la necessita? di avere affianco a se? la persona amata. Nel mentre, rimarcando piu? volte questa mancanza, l’artista mette in chiaro all’ascoltatore la sua voglia di ottenere riconoscimento e successo nel campo musicale e l’importanza di avere sogni che vadano oltre al ...