Antitrust | verifiche sui taxi | dalle lunghe attese sino ai Pos mancanti | tutti i punti critici sotto inchiesta

... all'equità per i tassisti e al rispetto delle regole del mercato" ad avviare le prime... Il Nucleo Specialedella Guardia di Finanza ha rivolto, per conto dell'Autorità, "numerose ...Le lunghe attese , i 'problemi' con i pagamenti elettronici , l'impennata del tassametro . Le criticità nel settore dei taxi sono ora arrivate sotto la lente dell'che ha avviato un'attività di verifica nel settore per le anomalie riscontrate durante gli scorsi mesi nelle principali città italiane, Roma , Milano e Napoli in primis. È stata la stessa ...Il settore taxi è finito sotto il mirino dell'. L'autorità ha avviato una serie diin relazione ad alcune criticità che sono state riscontrate a Roma , Milano e Napoli e che, in questo momento, starebbero creando alcuni ...

L'Antitrust avvia verifiche sui taxi: dalle licenze alle attese, dai tassametri ai Pos RaiNews

I ministri Urso e Salvini hanno presentato oggi al Mimit una serie di proposte alle categorie del settore dei taxi, per il riordino del settore: si ...A Roma, a Milano e a Napoli registrati pesanti disservizi per l'utenza: dai lunghi tempi di attesa all'accettazione dei pagamenti elettronici e alla corretta funzionalità dei Pos ...