Antitrust avvia verifiche sui taxi: dalle maxi attese ai pos mancanti, ecco tutte le criticità TGCOM

(Adnkronos) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’attività di verifica nel settore dei taxi sulla base delle criticità che si riscontrano a Roma, a Milano e a Napoli e che ...L’autorità ha richiesto informazioni alle principali società di radiotaxi, ma anche ai Comuni di Milano, Roma e Napoli ...