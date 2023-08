Angus Cloud | Zendaya e Sydney Sweeney ricordano l' amico | Illuminavi una stanza con la tua risata

(Di martedì 1 agosto 2023)hanno condiviso online il loro ricordo affettuoso di, loro collega esul set di Euphoria.hanno condiviso il loro ricordo di, con cui ha recitato nella serie Euphoria. L'attore morto a soli 25 anni lunedì, nello show creato da Sam Levinson, aveva la parte di Fezco, undi Rue. Il ricordo diNel post condiviso online,ha scritto: "Le parole non sono abbaper descrivere l'infinita bellezza che è(Conor). Sono così grata per aver avuto l'occasione di conoscerlo in questa vita, di chiamarlo fratello, di vedere i ...

Nelle ultime ore non si parla, e non si può parlare d'altro: la morte di, a soli 25 anni, ha sconvolto e sorpreso tutto il mondo ...La morte improvvisa di, l'amatissimo spacciatore Fezco, ha addolorato il cuore di fan e colleghi, in particolare chi come Zendaya aveva condiviso momenti indimenticabili con. L'attrice si è lasciata ...è morto a soli 25 anni nella giornata di lunedì e, nelle ultime ore, è stato confermato che aveva completato le riprese del nuovo film ispirato ai mostri della Universal. L'attore era ...

Addio ad Angus Cloud, l’attore di Euphoria è morto a 25 anni Vanity Fair Italia

Zendaya e Sydney Sweeney hanno rotto il silenzio sulla morte di Angus Cloud, piangendo la star di Euphoria scomparsa lunedì ...Angus Cloud ci ha lasciati lunedì a soli 25 anni: sono dolcissime le parole di Zendaya nei confronti del collega e amico.