Angus Cloud | stasera su Sky Atlantic e NOW la maratona di Euphoria in onore dell' attore

(Di martedì 1 agosto 2023)dalle 22.45 su Skye in streaming su NOW ci sarà unadiin ricordo di, l'scomparso a soli 25 anni. Per ricordare il giovane e talentuoso, prematuramente scomparso la notte scorsa, Sky propone, dalle 22.45, su Skye in streaming su NOW la'amatissima serie che lo ha fatto conoscere al grande pubblico,, la premiata serie HBO firmata Sam Levinson con Zendaya, disponibile anche on demand. Acclamato ritratto a luci al neona Generazione Z americana, raccontata in maniera molto cruda e senza filtri, la serie è un vero cult vincitore di ...

e Mac Miller. Dopo la morte della star di Euphoria a 25 anni, i fan hanno iniziato a sottolineare sempre di più le somiglianze con il rapper deceduto a 26 anni nel 2018, per un'overdose ...Per ricordare il giovane e talentuoso, prematuramente scomparso la notte scorsa, Sky propone stasera, dalle 22.45, su Sky Atlantic e in streaming su NOW la maratona della serie HBO che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, ..., attore noto per la serie 'Euphoria', in cui interpretava il ruolo di Fezco, è morto nella sua casa a Oakland, in California. Aveva 25 anni. A riportare la notizia per primo è stato TMZ. '...

È morto l'attore Angus Cloud, star di Euphoria: aveva 25 anni La Gazzetta dello Sport

La causa della morte di Angus Cloud, attore della serie Euphoria, sarebbe legata a quella del padre, scomparso una settimana fa. A chiamare i soccorsi è stata la madre ...Storm Reid: "le lacrime non si vogliono fermare". Paula Marshal: Non riuscivi a distogliere lo sguardo da lui" ...