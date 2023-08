Angus Cloud | morto l' attore di Euphoria che lottava per la salute mentale

Per ricordare il giovane e talentuoso, scomparso prematuramente a 25 anni la scorsa notte, Sky propone stasera una maratona di Euphoria , l'amatissima serie HBO firmata Sam Levinson con Zendaya che lo ha fatto conoscere al ..., celebre attore della serie di HBO 'Euphoria', è morto nella casa di famiglia a Oakland, in California. L'interprete ...Un primo piano, uno dei tanti che lo hanno immortalato in una fugace ma folgorante esistenza, annuncia chehas passed away at the age of 25 . Come è possibile Abbiamo letto bene Del ...

Addio ad Angus Cloud, l’attore di Euphoria è morto a 25 anni Vanity Fair Italia

News L'attore statunitense Angus Cloud, diventato popolare con il ruolo di Fezco, spacciatore con un suo codice morale, nella serie tv Euphoria, è morto a soli 25 anni. Lo annuncia la sua… Leggi ...In ricordo di Angus Cloud, stasera in tv la maratona di Euphoria. Mentre la causa della morte è ancora ignota, su TMZ la richiesta di aiuto della madre ...