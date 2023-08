Angus Cloud | l’attore di Euphoria è morto a 25 anni

(Di martedì 1 agosto 2023) Si è spento all’età di 25, noto per il ruolo di Fezco nella popolare serie tv ‘‘. Il ragazzo è venuto a mancare alle 11.30 di ieri mattina, quando i soccorsi sono intervenuti per un’emergenza medica segnalata. Lo ha reso noto la famiglia attraverso un comunicato: “La scorsa settimanaha seppellito suo padre e ha sofferto enormemente per questa perdita. L’unico conforto che abbiamo ora è sapere cheadesso si è riunito con suo papà, che era il suo migliore amico.non ha mai nascosto la sua battaglia per la sua salute mentale, speriamo che la sua morte possa ricordare ad altre persone che non sono sole e non dovrebbero condurre questa battaglia da sole e in silenzio“. Tantissimi i messaggi di cordoglio: “Siamo ...

, Fez in Euphoria, è morto a 25 anni. Il ricordo dei colleghi e di Sam Levinson, il creatore della serie ...È morto, il popolare Fezco di Euphoria. L'attore statunitense ci lascia a soli 25 anni. La scorsa settimana aveva perso il padre."Abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile . Come artista, amico, fratello e figlio,è stato speciale per tutti noi in tanti modi". Con queste parole la famiglia diha annunciato al mondo la morte del giovane attore consacrato dal cult Euphoria . In poche ore la notizia è diventata virale nel mondo lasciando tutti senza parole, dai fan della serie di ...

È morto l’attore Angus Cloud Il Post

Si è spento all'età di 25 anni Angus Cloud, noto per il ruolo di Fezco nella popolare serie tv 'Euphoria'. Il ragazzo è venuto a mancare alle 11.30 di ...L'attore Angus Cloud, star della serie tv Hbo 'Euphoria' è morto all'età di 25 anni. Nell’annuncio dato dalla famiglia e riportato da Tmz non si specificano le cause del decesso. "È… Leggi ...