Angus Cloud | Feczo in Euphora è morto a 25 anni | cosa è successo all’attore? Cause morte

Anche, altra star della serie, avrebbe avuto problemi simili durante le riprese tanto che il suo ex manager Diomi Cordero ha postato su Twitter la notizia cheavrebbe avuto una ...Anche, altra star della serie, avrebbe avuto problemi simili durante le riprese tanto che il suo ex manager Diomi Cordero ha postato su Twitter la notizia cheavrebbe avuto una ...

Euphoria, è morto Angus Cloud! L'attore di Fez aveva solo 25 anni Everyeye Serie TV

Angus Cloud l'attore che interpreta Fezco in Euphoria, è morto a soli 25 anni, la nota ufficiale della famiglia: ecco cosa è successo ...Angus Cloud, attore noto per la serie Euphoria, in cui interpretava il ruolo di Fezco, è morto nella sua casa di famiglia a Oakland, in California. Aveva 25 anni. A riportare la notizia per primo è ...