Angus Cloud è morto | l’attore di “Euphoria” aveva 25 anni

(Di martedì 1 agosto 2023) . L’annuncio è stato dato dai famigliari in un comunicato “È con il cuore pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio a una persona incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio,era speciale per tutti noi in tanti modi”, con queste parole la famiglia delha comunicato ai media nazionali la morte diè deceduto nella casa dei genitori a Oakland, in California. Nessuna notizia è stata diffusa sula causa della morte, ma indiscrezioni parlano di suicidio. Inoltre, sappiamo che, il quale25, da tempo lottava per la sua salute mentale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Era diventato noto per il suo ruolo di Fezco nella serie tv "Euphoria": aveva 25 ...Mondo dello spettacolo in lutto per la morte di, attore 25enne volto noto del piccolo schermo per aver interpretato il ruolo di Fezco nella serie tv "Euphoria". Il giovane artista è stato trovato privo di vita nella casa dei suoi ...L'annuncio della famiglia: "Aveva appena perso il padre. La battaglia per la salute mentale non si combatte da soli", 25enne attore noto per il suo ruolo nella serie 'Euphoria', è morto . Il decesso è stato annunciato dalla famiglia. La causa della morte non è stata resa nota., che pochi giorni fa ...

Muore a 25 anni Angus Cloud, il Fezco di "Euphoria" RaiNews

L'attore statunitense Angus Cloud, noto per il ruolo di Fezco nella popolare serie tv Euphoria, è morto a soli 25 anni.Scomparso per cause ancora da accertare, Angus Cloud, star di "Euphoria" e astro nascente hollywoodiano. Aveva solo 25 anni ...