Angus Cloud è morto a 25 anni Lottava contro il dolore per la scomparsa del padre

Leggi su dilei

(Di martedì 1 agosto 2023)a soli 25. L’attore era noto per il ruolo di Fezco nella popolare serie tv Euphoria. Ruolo che ha ricoperto per tre, dal 2019 al 2022. Il giovane era considerato una stella nascente di Hollywood, dopo essere stato scoperto per caso a New York mentre lavorava come cameriere.: l’annuncio della famiglia La morte diè stata comunicata dalla famiglia dell’attore con una nota stampa: “È con il cuore pesante che dobbiamo dire addio a un incredibile essere umano oggi. Come artista, come amico, come fratello e come figlio,era speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suoe ha lottato ...