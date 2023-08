Angus Cloud e gli altri Le morti che ancora non riusciamo ad accettare

(Di martedì 1 agosto 2023) La notizia è arrivata a tarda notte.- attore noto per il suo ruolo nella serie cult Euphoria - è morto all’età di 25 anni. A darne l’annuncio è stata la famiglia con una nota: «È con il cuore pesante che dobbiamo dire addio a un incredibile essere umano oggi. Come artista, come amico, come fratello e come figlio,era speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L'unico conforto che abbiamo è sapere cheè ora di nuovo con lui, che era il suo migliore amico». Il giovane soffriva da tempo di depressione, una battaglia di cui ha più volte parlato ai media e sui social. «Speriamo che la sua scomparsa possa essere un promemoria per gliche non sono soli e non dovrebbero combatterla da soli in ...

e Mac Miller. Dopo la morte della star di Euphoria a 25 anni, i fan hanno iniziato a sottolineare sempre di più le somiglianze con il rapper deceduto a 26 anni nel 2018, per un'overdose ...Per ricordare il giovane e talentuoso, prematuramente scomparso la notte scorsa, Sky propone stasera, dalle 22.45, su Sky Atlantic e in streaming su NOW la maratona dell'amatissima serie che lo ha fatto conoscere al grande ...Sam Levinson , ideatore e sceneggiatore di Euphoria , è solo una delle numerose persone che oggi riempiono i canali social per ricordare, morto ieri a Oakland, in California, a soli 25 ...

Addio ad Angus Cloud, l’attore di Euphoria è morto a 25 anni Vanity Fair Italia

Storm Reid: "le lacrime non si vogliono fermare". Paula Marshal: Non riuscivi a distogliere lo sguardo da lui" ...Angus Cloud, il giovane attore noto soprattutto per aver interpretato Fezco "Fez" O'Neill in Euphoria della HBO, è purtroppo scomparso.