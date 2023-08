Angus Cloud | chi era Fez di Euphoria

(Di martedì 1 agosto 2023), conosciuto al pubblico per il suo ruolo in, The Line e North Hollywood, è morto all’età di 25 anni. La notizia è stata confermata da una dichiarazione della famiglia dia TMZ, che ha rivelato che la morte è avvenuta pochi giorni dopo la scomparsa del padre di, Fez diè morto a soli 25 anni: le cause del decesso sconosciuteera forse più noto per aver interpretato Fezco “Fez” O’Neill indella HBO, ruolo principale dal 2019. La causa del decesso è al momento sconosciuta. “È con il cuore più pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio a un incredibile essere umano”, si legge nel comunicato. “Come artista, amico, fratello e figlio, ...

