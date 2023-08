Angus Cloud | causa della morte | la chiamata della madre e l’addio dei colleghi

(Di martedì 1 agosto 2023) Ieri notte i media americani hanno annunciato la scomparsa die poco dopo la famiglia ha rilasciato un comunicato in cui si faceva riferimento anche alla battaglia del ragazzo per la sua salute mentale. Oggi TMZ ha pubblicato lache ladell’attore ha fatto al 911, la donna nell’audio parla di una possibile overdose: “Abbiamo appreso che il dipartimento di Polizia di Oakland ha risposto a unaal 911 fatta intorno alle 11:30 di lunedì. La telefonata è stata fatta dalladi. Lei ha riferito di una possibile overdose e ha detto chenon aveva battito al polso. Alla fine è stato dichiarato morto sul posto. La polizia ci ha assicurato che è stata avviata un’indagine“....

