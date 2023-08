(Di martedì 1 agosto 2023) Dolce, fresca, dissetante: l', o più correttamente cocomero , può vantare un'infinità di virtù, che forse non conosciamo neppure tutte. Ricchissima di sali minerali fondamentali per il nostro ...

L'alto contenuto di acqua regala sazietà e questa caratteristica, unita alle poche calorie apportate, fanno dell'l'alleato ideale per chi sta seguendo un regime dietetico ipocalorico o per ...Chi l'ha detto che negli hotel ci si va solo in viaggiogli alberghi più lussuosi di Milano dove andare per un aperitivo all'aperto Si trovano su ... Tomar, a base di acqua di pomodoro,, ...Che l'sia composta principalmente da acqua si sa. Quel che si conosce meno è che è ricca di ...quali: limitare o evitare il consumo di insaccati e alimenti stagionati mangiare poco e ...

Anguria: ecco perché è così importante mangiarla in estate TGCOM

Gustosa e rinfrescante, è un vero e proprio elisir di benessere per l'organismo ed un prezioso alleato contro ritenzione idrica e cellulite ...La bilancia premia l’azienda Scarlassara di Cadelbosco. Borsa di studio in ricordo di Gabriele Bartoli, plurivincitore e detentore del record europeo del cocomero più pesante ...