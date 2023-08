Anguillara Sabazia Tesori Naturali 2023 5 Agosto 2023 “Panzanella nostrana e visita guidata del centro storico”

... in località La Lobbra a Bracciano (lo scorso anno risultava fortemente inquinato) e infine quello presso via Lungolago delle Muse in località Vigna di Valle ad(nei limiti dal ...Come molti laghi vulcanici, anche questo ha una forma circolare; vi si affacciano alcuni paesi quali Trevignano Romano ,e Bracciano , mentre il versante nord - orientale è ...del Tribunale di Civitavecchia su richiesta della locale Procura della Repubblica, all'amministratore di una società di, indagato per le ipotesi di reato di omessa presentazione ...

Panzanella nostrana e visita guidata al centro storico di Anguillara ... Parchilazio

Si svolgerà a Bracciano questa sera alle 18 alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti delle organizzazioni sportive la cerimonia di apertura che vedrà sfilare gli atleti dei vari equipaggi ...Nei precedenti articoli abbiamo parlato del netto rialzo dei numeri inerenti al turismo per la nostra regione così come quelli riguardanti il nostro territorio che ne prende parte. Molta presenza anch ...