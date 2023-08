Angelina Mango vince il Disco d’Oro con Voglia di Vivere

Tre volti nuovi del panorama discografico anche gli artisti di venerdì 11 agosto : sul palco di piazzale Roma saliranno, Leo Gassman e Matteo Paolillo : la prima è la vincitrice ...Un reel, al quale fa da sottofondo Ci pensiamo domani di, in cui si mostra in piano piano e lascia intravedere qualche piccolo scorcio del paesaggio alle sue spalle. Scrive anche, in ...Guilty Pleasure del mese"Ci pensiamo domani" Amici di Maria De Filippi ha fatto anche cose buone: Annalisa, Elodie e ora pure. Forse anche qualcun altro, ma a questo ci ...In queste ore come se non bastasse è arrivato l’ennesimo traguardo per la Mango. Sui social infatti Angelina ha annunciato di aver vinto il Disco d’Oro per il suo album Voglia di Vivere, che senza ...Angelina Mango prosegue inarrestabile e registra il SOLD OUT della data prevista a Bologna il 21 ottobre al Locomotiv Club del “VOGLIA DI VIVERE TOUR”, che si aggiunge al tutto esaurito già conquistat ...