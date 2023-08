Andrea Cerioli ed Arianna Cirrincione presto in tre | l’annuncio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 agosto 2023)ednelle scorse ore sarannoin tre: la coppia nata ad Uomini e Donne ha pubblicato un’immagine che ritrae l’ex tronista bolognese baciare la pancia della fidanzata accompagnata dalla frase: A te che sei già e sarai, la parte migliore di noi… Mamma&Papá Un’ondata d’amore ha invaso il post commentato dai volti del programma Mediaset come Natalia Paragoni, Raffaella Mennoia, Luigi Mastroianni, Jack Vanore ed altri vip del piccolo schermo che si sono complimentati con i futuri genitori. Annuncio che mette a tacere le voci di crisi che circolavano sulla coppia attualmente in vacanza alle porte di Bologna in compagnia di amici. Il 34enne aveva già manifestato all’epoca della sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi la volontà di diventare ...