Ancora droni su Mosca | e la Russia minaccia la risposta atomica

(Di martedì 1 agosto 2023) Un grattacielo del complesso di Moskva City, lo stesso già attaccato domenica scorsa, è stato di nuovo colpito da un drone ucraino nella notte del primo agosto, mentre diversi altri sono stati abbattuti. La facciata al livello del 17esimo piano è stata danneggiata. E causa degli attacchi, l’aeroporto di Vnukovo è stato chiuso per breve tempo. Secondo il ministero della Difesa russo, i velivoli senza pilota ucraini (anche se Kyjiv non conferma ufficialmente) sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea sulle aree di Odintsovo e Narofominsk, mentre un terzo drone è stato disattivato con l’uso di mezzi di guerra radio-elettronica e si è poi schiantato su uno dei grattacieli della capitale. «Secondo le informazioni finora disponibili, non ci sono vittime a seguito dell’attacco dicontro un palazzo nel quartiere Iq della città di. La vetrata ...