Amichevoli estive | Psg-Inter 1-2 | gol di Esposito e Sensi

(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) – L'batte in rimonta per 2-1 il Psg nell'amichevole giocata oggi a Tokyo. I nerazzurri, sotto per il gol di Vitinha al 64', ribaltano il risultato nel finale con le reti diall'81' eall'83'. Il risultato matura al termine di un match giocato ad alti ritmi in particolare nel primo tempo. Il Psg parte con aggressività, crea la prima chance con Fabian Ruiz al 9' e colpisce un palo al 14' con Ao: sponda di Soler, lo spagnolo centra il legno a botta sicura. I campioni di Francia appaiono più dinamici, mentre l'fatica a creare reali occasioni da gol: Donnarumma deve disinnescare solo una punizione di Calhanoglu. Il copione non cambia in avvio di ripresa. Il Psg continua a spingere e la pressione dà frutti al 64'. Vitinha pesca il jolly con una splendida ...

L'Inter batte in rimonta per 2 - 1 il Psg nell'amichevole giocata oggi a Tokyo. I nerazzurri, sotto per il gol di Vitinha al 64', ribaltano il risultato nel finale con le reti di Esposito all'81' e ...

Amichevoli estive, Psg-Inter 1-2: risultato, cronaca e gol Adnkronos

