(Di martedì 1 agosto 2023) Mourinho prova i giallorossi nell'ultimo test in Portogallo Laaffronta la, mercoledì 2 agosto 2023, nell’ultima dellein Portogallo dopo quella pareggiata col Braga e quella vinta con l’Estrella Amadora. Il match, con calcio d’inizio alle 20.45, verrà trasmesso da Sky Sport sul canale Sky Sport Summer e sarà visibile sull’app SkyGo e online sulla piattaforma Now. Mentre dal Portogallo è in arrivo il nuovo rinforzo Renato Sanches, José Mourinho si appresta al nuovo collaudo in cui dovrebbe schierare i giallorossi con il 3-5-2. La probabile formazione: Svilar; Ibanez, Smalling, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala, El Shaarawy. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Inter, l'analisi della partita contro il Paris Saint Germain È chiaro che le, al di là di sconfitte e vittorie, hanno principalmente il fine di offrire indicazioni ai tecnici per ...Il colombiano, svincolato dopo l'addio alla , ha deciso di unirsi ai nerazzurri di Inzaghi per un anno e ha già fatto il suo debutto con la sua nuova squadra nelle. Juan, a Tokyo ...L'Inter batte in rimonta per 2 - 1 il Psg nell'amichevole giocata oggi a Tokyo. I nerazzurri, sotto per il gol di Vitinha al 64 , ribaltano il risultato nel finale con le reti di Esposito all'81' e ...

Amichevoli estive, oggi Farense-Roma in tv: orario e formazioni, come vederla Adnkronos

(Adnkronos) - Il Napoli in campo oggi, 2 agosto 2023, per un'altra amichevole estiva. I campioni d'Italia affrontano la formazione spagnola del Girona a Castel di Sangro alle 18.30. La sfida sarà tras ...Il Monza strappa un importante pareggio in amichevole contro l'Everton: Palladino ritrova la vena realizzativa dell'attaccante Dany Mota ...