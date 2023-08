Amichevole 2023 | termina 2-2 tra Monza ed Everton | a segno Colpani e Dany Mota

Leggi su sportface

(Di martedì 1 agosto 2023) Ilottiene un buon pareggio per 2-2 nell’internazionale disputata a Goodison Park contro l’: alle reti siglate da Andrearispondono Dobbin e Maupay. Nella prima frazione di gara accade ben poco, tant’è che le due squadre vanno a riposo sul parziale di 0-0. Da segnalare al 28’ l’attacco in profondità di Maric, tiro a rientrare di, palo. Al 33’ cambio gioco di Caprari su Ciurria, tiro a rientrare di sinistro, ma il portiere dell’Virginia si oppone. Al 37’ palla laterale da sinistra, cross basso di Carlos Augusto che di un soffio non riesce a metterla dentro. Poco dopo contropiede, Caprari per Ciurria, tiro da fuori di poco a lato. Al 40’ scambio Carlos-Caprari, cross ...