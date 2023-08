Alunni della ‘Torre’ da ricollocare | l’opposizione chiede chiarezza su piano organizzativo

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI consiglieri di opposizione Civico22 – ApB componenticommissione istruzione, nel formulare gli auguri al Consigliere Francesco Farese per il recente conferimentodelega all’Istruzione, hanno richiesto la convocazionerelativa commissione, al fine di discutere deldi ricollocazione deglideglidell’IC Federico Torre – Nicola Sala, in vista del prossimo intervento di abbattimentostruttura scolastica. Nella medesima richiesta “sidi conoscere anche il cronoprogramma del trasferimento deglidell’IC Federico Torre – Plesso di Pacevecchia, nonché deglidell’IC Convitto Giannone – Plesso Pietà” si legge in una nota a firma di ...

Il progetto, partito daglidell'Istituto comprensivo... Grande entusiasmo per l'apertura ... Primo appuntamentogiornata, che ha dato avvio alla prestigiosa kermesse, è stato il ...Attualmente, infatti, la scuola non dispone di spazi sufficienti per garantire il servizio mensa all'internostruttura a tutte le classi, e di conseguenza gliprimaria devono ...Per Guidesi "il ruoloRegione è cercare di connettere le possibilità che già esistono e l'... dove l'associazione tra domanda e offerta di lavoro è tale che il 94% deglidi questi istituto ...

Diritto allo studio, 5 milioni Un piano per quasi 5mila alunni IL GIORNO

I consiglieri di opposizione Civico22–ApB componenti della commissione istruzione (Giovanna Megna- Civico22, Angelo Miceli-Città aperta, Raffaele De Longis-Pd, ...Si sono conclusi doipo un anno di intensa attività gli eventi di informazione sulla prevenzione del tumore al seno dell'Alts rivolti agli studenti delle scuole medie superiori. (ANSA) ...