(Di martedì 1 agosto 2023) Una studentessa di Napoli, dotata di un talento raro, si trova improvvisamente ad affrontare un incubo burocratico.aver iniziato gli studi in anticipo e aver scelto un percorso liceale quadriennale, sembrava destinata a conseguire ila soli 16 anni. Ma un errore amministrativo ha trasformato il suo sogno in un disastro. L'articolo .

Alunna ottiene il diploma abbreviato, ma era “troppo giovane” per averlo: la scuola si accorge della svista solo dopo un anno Orizzonte Scuola

L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità in Italia non funziona. Come uscirne Cattedra mista o cattedra separata Due idee a confronto ...Sommando il numero di studenti dispersi - espliciti ed impliciti è possibile stimare che la dispersione totale in Italia sia superiore al 20%, un problema che riguarda quindi uno studente su cinque.