Allenatore dà un pugno a un giocatore della squadra avversaria | scatta il Daspo

(Di martedì 1 agosto 2023) E' successo a Città di Castello durante i festeggiamenti per la promozione. Il mister dovrà stare lontano da panchina e manifestazioni sportive per un anno

E' successo a Città di Castello durante i festeggiamenti per la promozione. Il mister dovrà stare lontano da panchina e manifestazioni sportive per un anno1 Agosto 2023 Cronaca , InEvidenzaQuando però i calciatori della squadra vincitrice si sono ammassati in campo per i festeggiamenti, l'della squadra sconfitta si era avvicinato ad uno di loro aggredendolo. Ilal ...

Pugno in pieno volto al calciatore avversario, Daspo per un allenatore 48enne TuttOggi

Non potrà accedere per un anno agli incontri sportivi in tutto il territorio nazionale, un 48enne di Citerna, allenatore di una squadra di calcio tifernate appartenente alla prima categoria, accusato ...Non potrà prendere parte ad alcuna manifestazione sportiva per almeno un anno l’allenatore del Pistrino che, alla fine dell’aprile scorso, ha colpito con un pugno un calciatore dell’Umbertide Agape do ...