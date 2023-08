Allaccio luce e gas | come effettuare tutta la procedura online

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 1 agosto 2023) Nel momento in cui si entra in una nuova casa e non sono presenti e attivi i contatori dellae del gas, è necessario procedere all’. Al giorno d’oggi, non c’è più bisogno di fare lunghe code presso gli uffici, in quanto si può fare tutto. Di seguito vediamo gli step da seguire.richiedere l’attivazione di una nuova fornitura L’attivazione ex novo di un contrattoe gas e il conseguenteè unache non va confusa né con il subentro, né con la voltura. Nei casi appena menzionati, infatti, gli impianti sono già collegati alla rete. Quando si ha a che fare con l’, una volta individuato il fornitore di cui si ha intenzione di diventare clienti – i comparatori, in particolare ...