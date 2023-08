Alexander McQueen | i 5 momenti cult dell’hooligan della moda

Leggi su amica

(Di martedì 1 agosto 2023)era un genio. Morto suicida l’11 febbraio 2010 a 40 anni, è stato maestro del dramma, visionario nel trasformare lain teatro. In 18 anni di carriera, presso la sua etichetta omonima e anche nella maison Givenchy (di cui è stato direttore creativo dal 1996 al 2001), ha vinto quattro volte il British Designer of the Year.è diventato famoso anche per gli show che creava per le sue sfilate. Lì riversava le sue ossessioni. Già nella sua prima collezione, quella di laurea del 1992 alla Central Saint Martin di Londra, si intravedeva la passione dello stilista per la messinscena e per il gotico. Intitolata Jack lo Squartatore insegue le sue vittime, tra i capi ...