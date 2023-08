Alessia Marcuzzi | la ex di Inzaghi | 'Col calendario scoprii di essere bona' CHE FOTO!

... a partire dal presunto flirt con. Le vacanze separate con lei in montagna e lui al mare testimoniate dai social non hanno fatto altro che alimentare le voci ( Corona in primis), ...Inizialmente i rumor volevano un flirt tra il conduttore e, una voce che però è stata smentita. Si è parlato anche di una liaison di Belen con l'imprenditore Elio Lorenzoni , che ...La conduttrice, in versione vacanza, completamente rilassata e al naturale. Instagram content This content can also be viewed on the site it originates from. Lady Gaga Capelli dalle ...

Alessia Marcuzzi con l'ex Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Faissol, la foto della famiglia allargata co leggo.it

Alessia Marcuzzi ha svelato in un'intervista cosa le viene impedito di fare: il retroscena ha lasciato senza parole tutti i suoi fan.La conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi ha sempre evitato di replicare a rumor sempre molto insistenti sulla sua vita privata.