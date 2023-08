(Di martedì 1 agosto 2023) Il Mimit pubblica sul proprio sito i prezzi medi dei carburanti: la media nazionale in autostrada e quella Regione per Regione. Da oggi i dati dovranno essere esposti dagli impianti di distribuzione ...

Il Mimit pubblica sul proprio sito i prezzi medi dei carburanti: la media nazionale in autostrada e quella Regione per Regione.Il Tribunale amministrativo del Lazio ha però respinto la richiesta di sospensiva urgente, dando così di fatto illibera all'esposizione del doppio prezzo.prezzi benzina, come ...... Ciro Di Maio, che denuncia l'imbrattamento di dueche promuovono le attività del Centro antidiscriminazioni Lgbti+ di Ravenna affissi all'inizio diSant'Alberto. 'Un atto di ...

Al via cartelloni benzina, Bolzano e Puglia aree più care Agenzia ANSA

Benzinai di Rimini protestano contro l'obbligo di esporre il prezzo medio regionale: "Inutile, causa confusione al consumatore". Multe da 200 a 2.000€ per chi non rispetta la normativa. Controlli dell ...Da oggi scatta l’obbligo di esporre i cartelloni con i prezzi medi di benzina e diesel. Da oggi quindi i gestori delle stazioni di servizio dovranno mettere ben in vista non solo i costi del proprio i ...