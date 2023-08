Se ne parla già ai primi caldi, e si arriva al dunque ad. Ad aprire le danze delle polemiche questa volta è stato il leader dei 5Stelle, Giuseppe Conte . Abbonati per leggere anche Leggi i ...Come tutte le stragi commesse in Italia, anche quella alla stazione di Bologna del 21980 è stata presto seguita da tentativi di depistaggio e di falsificazione politica. La differenza è che grazie a più processi, alcuni dei quali ancora in svolgimento, è da molto tempo ...Il Rdc rimane invece fino a fineper le famiglie che hanno difficoltà di reddito ma anche ... Scompare invece daper i soggetti in grado di lavorare, che dal primo settembre potranno ...

Ciclone Circe, quando arrivano i temporali: estate in crisi nell'agosto 2023 il Resto del Carlino

Firenze, 1 agosto 2023 – Giorni di rincari per i carburanti, con le inevitabili (e comprensibili) lamentale degli utenti, ma anche con una rinnovata caccia al distributore più economico. A proposito, ...Agosto 2023 sui canali Sky e in streaming su NOW, SEGNALAZIONI SKY / NOW - AGOSTO 2023 Sky ha preparato per Agosto 2023 una lista di programmi televisivi che vi terranno ...