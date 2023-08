Agcom contro il telemarketing aggressivo | nuovo codice di condotta | più stringente ma con adesione su base volontaria

L', l'autorità garante per le comunicazioni, lo ha multato più volte per un totale circa 40 ... Il resto è opera dei fan che comunque cercano di combattere la loro battagliagli algoritmi ...Scende in campo anche l'Autorità garante delle comunicazioni (il telemarketing aggressivo e illecito, piaga mai sanata in Italia nonostante vari decreti e strumenti attivati per il consumatore. Il 26 luglio ha approvato un "Codice di Condotta" con ...I Provider, in particolare, dovranno, si legge nella Delibera dell': Integrare almeno un ... Un filtro è la prima protezioneil cybercrime I filtri per la navigazione su Internet esistono da ...

Agcom contro il telemarketing aggressivo: nuovo codice di condotta, più stringente ma con adesione su base… Il Fatto Quotidiano

L'Agcom ha approvato il Codice di condotta finalizzato a contrastare la pratica del teleselling e dei call center illegali e aggressivi ...280 mila biglietti venduti in pochi minuti. In parte sono riapparsi online con aumenti del 500% su portali già multati e oscurati, ma di nuovo online.